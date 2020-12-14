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Лавров оценил санкции США против Турции из-за С-400 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 40 минут назад
В России отреагировали на санкции США против Турции
Фото: РИА Новости
Американские санкции против Турции в связи с покупкой С-400 не стали сюрпризом, это очередное проявление аррогантного отношения к международному праву, нелегитимных мер «налево и направо», заявил глава МИД Росси Сергей Лавров.
Министр напомнил, что планы США ввести санкции против Турции за покупку С-400 стали известны больше года назад, «поэтому сюрпризом это не является», передает РИА «Новости».

«Это, конечно, очередное проявление такого аррогантного отношения к международному праву, проявление нелегитимных односторонних принудительных мер, которыми США пользуются многие годы, уже десятилетия налево и направо, и, конечно, это не добавляет авторитета США на международной арене в качестве ответственного участника международного разделения труда, в том числе в сфере военно-технического сотрудничества», — сказал Лавров.

США назвали Россию целью санкций против Турции из-за С-400
В понедельник власти Соединенных Штатов объявили о введении санкций в отношении управления оборонной промышленности Турции в связи с покупкой Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
В конце октября в Госдепе в очередной раз предупредили о несовместимости использования С-400 и обязательств Турции перед НАТО. В ответ президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил, что Анкара не намерена отказываться от приобретенных у России зенитных ракетных систем С-400.
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Политика , Сергей Лавров , МИД , Госдеп США , НАТО , РИА Новости , США , Турция
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