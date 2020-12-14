В Госдуме считают Трампа «неотыгранной фигурой» в политике США 

По его словам, если политик «останется жив в ближайшее время», он будет лидером республиканцев.

И то, что происходит в Америке, — вещь беспрецедентная. Такого раскола внутриполитического в Соединённых Штатах со времён Гражданской войны не было, и он только усугубляется за счёт того, что одна сторона Америки не слушает другую, — отметил Никонов.

Он подчеркнул, что раскол в США прошёл «по линии религии, морали, однополых браков» и по ряду других вопросов, по которым компромисс отсутствует. В этой ситуации, считает депутат, Трамп является играющей политической фигурой, поэтому, вероятное всего, он будет стремиться занять пост главы страны в 2024 году.

Также Никонов заявил, что хотел написать книгу о Трампе после завершения работы над книгой «Ленин. Человек, который изменил всё». Однако пока проблематика, связанная с Великой Отечественной войной «увела» его от американского политика, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее директор по инвестициям датского Saxo Bank , автор ежегодных «шокирующих прогнозов» банка Стин Якобсен сообщил, что Трамп теоретически может вернуться на пост главы государства.

Ранее он также заявил, что Джо Байден рискует стать «хромой уткой». Так в американском политическом сленге называют главу Соединённых Штатов, который вскоре покидает свой пост после проигрыша на очередных выборах или исчерпания права выдвигаться в них.

Голосование на президентских выборах в США прошло 3 ноября, но его итоги до сих пор официально не оглашены. Предполагается, что победу одержал Байден, но Трамп отказывается признавать поражение. Он утверждает, что результаты голосования в некоторых штатах сфальсифицированы, и пытается оспорить их в судебном порядке. Его команда подала несколько исков о махинациях с бюллетенями, в частности, незаконным администрация Трампа считает голосование по почте.