Лавров посетит Боснию и Герцеговину с рабочим визитом 

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Об этом сообщается на сайте российского МИД.

«14—15 декабря министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетит с рабочим визитом Боснию и Герцеговину», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Лавров намерен встретиться с членами президиума БиГ, а также провести отдельные беседы с высокопоставленными чиновниками страны.

Также российский министр должен встретиться с главой МИД БиГ Бисерой Туркович.

В рамках визита ожидается подписание плана консультаций между МИД России и МИД БиГ на 2021—2022 годы.