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Москва

Кремль оценил вероятность жесткого карантина на праздниках 

Артём Кульша 41 минуту назад
В России не будет введен жесткий карантин на время новогодних праздников. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Вчера, как сообщал «Рамблер», канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что с 16 декабря по 10 января в стране будет введен жесткий карантин с целью достижения показателя в 50 инфицированных на 100 тысяч жителей.
Вакцина от COVID-19 доставлена во все регионы России
Так, в ФРГ будет запрещено распивать спиртные напитки в общественных местах, будут закрыты школы и детские сады, бары и рестораны, парикмахерские и косметические салоны, торговые точки, кроме продовольственных, хозяйственных и некоторых других, в частных домах и квартирах будет разрешено встречаться не более пяти людям, не считая детей младше 14 лет.
Сегодня Песков сообщил, что власти России не рассматривают сценарий введения столь жесткого карантина на новогодние праздники, как на Западе.
Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 72,2 миллиона человек. В России число заболевших превысило 2,65 миллиона человек.
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Политика , Видео , Дмитрий Песков , Ангела Меркель
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