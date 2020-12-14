Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶
Выберите регион
Москва

Путин заговорил о смысле жизни 

Артём Кульша 1 час назад
Президент России Владимир Путин заявил, что помощь незнакомым людям — это и есть один из смыслов жизни. С помощью оригинального высказывания глава государства поприветствовал участников Социального онлайн-форума партии «Единая Россия», говорится на ее сайте.
Национальный лидер подчеркнул, что добровольчество — важное дело, которое «очень востребовано в жизни». Путин подчеркнул, что в результате молодые люди получают возможность для самореализации и привел философское значение волонтерства.

«Это и смысл жизни вообще — когда помогаешь даже тем людям, которых ты может быть и не знаешь, но которые нуждаются в твоей поддержке — и получаешь от этого удовлетворение», — подчеркнул президент.

Владимир Путин добавил, что будет рад выслушать предложения, рассмотреть инициативы и решения поставленных перед волонтерами задач. Он также пожелал, чтобы задуманное волонтерами обязательно сбылось.
Социальный онлайн-форум «Единой России», как сообщал «Рамблер», стартовал 14 декабря. В мероприятии принимают участие представители всех региональных отделений волонтерских партийных организаций. Главная тема для обсуждения — выработка решений, которые позволят сделать добровольческую помощь более эффективной и доступной для разных категорий населения страны.
Комментарии 348
Политика , Видео , Владимир Путин , Единая Россия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Лукашенко напоил бабушку водой и попал на видео
01:13
Лукашенко напоил бабушку водой и попал на видео
В мире
Отец на коньках вывез на лед коляску с ребенком и попал на видео
00:45
Отец на коньках вывез на лед коляску с ребенком и попал на видео
Происшествия
Москвич брызнул перцовкой в лицо кассиру и попал на видео
00:06
Москвич брызнул перцовкой в лицо кассиру и попал на видео
Происшествия
Появилось видео с места аварии грузовика и такси в Москве
00:30
Появилось видео с места аварии грузовика и такси в Москве
Происшествия
Извержение вулкана Этна на Сицилии попало на видео
01:07
Извержение вулкана Этна на Сицилии попало на видео
Происшествия
Стюардесса рассказала о заигрывании с пассажирами и попала на видео
00:50
Стюардесса рассказала о заигрывании с пассажирами и попала на видео
Общество
Запуск ракеты-носителя «Ангара-А5» попал на видео
01:56
Запуск ракеты-носителя «Ангара-А5» попал на видео
Наука и техника Армия
Собчак — Чубайсу: «Толечка, мне только ты один нужен»
02:24
Собчак — Чубайсу: «Толечка, мне только ты один нужен»
Шоу-бизнес
Появилось видео гибели в ДТП поющего за рулем лихача
00:28
Появилось видео гибели в ДТП поющего за рулем лихача
Происшествия
Пожар расплавил автобус в Москве
00:48
Пожар расплавил автобус в Москве
Происшествия Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение