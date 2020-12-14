Путин заговорил о смысле жизни 

Национальный лидер подчеркнул, что добровольчество — важное дело, которое «очень востребовано в жизни». Путин подчеркнул, что в результате молодые люди получают возможность для самореализации и привел философское значение волонтерства.

«Это и смысл жизни вообще — когда помогаешь даже тем людям, которых ты может быть и не знаешь, но которые нуждаются в твоей поддержке — и получаешь от этого удовлетворение», — подчеркнул президент.

Владимир Путин добавил, что будет рад выслушать предложения, рассмотреть инициативы и решения поставленных перед волонтерами задач. Он также пожелал, чтобы задуманное волонтерами обязательно сбылось.

Социальный онлайн-форум «Единой России», как сообщал «Рамблер», стартовал 14 декабря. В мероприятии принимают участие представители всех региональных отделений волонтерских партийных организаций. Главная тема для обсуждения — выработка решений, которые позволят сделать добровольческую помощь более эффективной и доступной для разных категорий населения страны.