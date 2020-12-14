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Маткапитал могут разрешить тратить на образование матерей 

News.ru 42 минуты назад
Маткапитал могут разрешить тратить на образование матерей
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Предложение разрешить тратить материнский капитал на оплату образования матерей направлено в Минтруд главой Института прогрессивного образования Анной Маркс.
Маркс в своём обращении подчёркивает, что причиной нежелания заводить детей в российских семьях чаще всего становится отсутствие материальных возможностей и необходимость найти более высокооплачиваемую работу, пишут «Известия».

…глава государства назвал цель программы маткапитала: реально повысить социальный статус женщины, помочь ей решать будущие проблемы. Однако существующие ограничения по использованию маткапитала в полной мере не позволяют женщине ни реализовать себя, ни «повысить свой социальный статус», — говорится в письме.

Поэтому институт просит Минтруд рассмотреть возможность разрешить использование материнского капитала на образование матери — последипломное и для повышения квалификации.
Автор инициативы отмечает, что такие меры позволят не только увеличить рождаемость, но и улучшат положение женщин на рынке труда. Предложение поддержали в «Единой России».
По мнению зампреда фракции ЛДПР Ярослава Нилова данная инициатива нарушает саму идеологию маткапитала, так как родители могут получить образование и бесплатно, если окажутся безработными и пройдут регистрацию на бирже труда.
Как писал NEWS.ru, 8 декабря 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий женщинам, передумавшим направлять материнский капитал на формирование накопительной пенсии, в течение полугода с момента поступления средств на счёт ПФР отозвать их и перенаправить на другие цели. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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Комментарии
Политика , Анна Маркс , Владимир Путин , Минтруд , Пенсионный фонд РФ , Единая Россия , газета "Известия"
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