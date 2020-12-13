Захарова заявила об отсутствии взаимопомощи в мире в борьбе с COVID-19

Взаимная помощь есть, такая отдалённая, не прямо глобальная, но всё-таки история с так называемой «зоной водопоя». Когда на водопой животные приходят и они не нападают друг на друга. Я здесь не могу сказать, что оптимистично смотрю, но и при этом пессимизма нет, — отметила Захарова.