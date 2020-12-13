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Москва

Захарова рассказала об умерших от коронавируса российских дипломатах 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Захарова рассказала об умерших от коронавируса российских дипломатах
Фото: РИА Новости
Среди российских дипломатов и сотрудников консульств есть случаи смертельного исхода из-за заболевания коронавирусом, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Наши дипломаты и сотрудники консульских учреждений такие же люди, и пандемия их не обходит стороной. У нас есть, к сожалению, и летальные случаи», — передает слова Захаровой ТАСС со ссылкой на телеканал «Звезда».

Дипломат добавила, что в российских посольствах коронавирусом болеет большое количество людей.
Ранее Захарова призвала россиян отказаться от поездок за рубеж из-за неблагоприятного санитарно-эпидемического фона в мире.
За минувшие сутки в России выявлено 28 080 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,6 млн случаев заболевания.
В начале декабря было объявлено о начале масштабной вакцинации россиян от COVID-19. Более 100 тыс. человек в России уже получили вакцину не в рамках клинических исследований, более 2 млн получат ее в декабре. В первую очередь прививку предлагают сделать работникам образования и здравоохранения, а также социальных служб. Согласно данным производителя, эффективность вакцины «Спутник V» превышает 91%.
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Политика , Мария Захарова , МИД , ТК "Звезда" , ИТАР-ТАСС
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