Ещё
Далее:
Читайте также:
Вспоминаем Гафта: все роли в одной подборке
Вспоминаем Гафта: все роли в одной подборке Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Захарова: отношения между РФ и США не изменятся с приходом Байдена 

News.ru 1 час назад
В случае, если кандидат в президенты Соединённых Штатов от демократической партии Джо Байден займёт Белый дом, отношения Москвы и Вашингтона кардинально не поменяются. Об этом в воскресенье заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

От смены, так сказать, участников всех этих электоральных процессов, от замены людей в Белом доме, к сожалению, ничего кардинального в плане улучшения двусторонних отношений мы не наблюдаем. Каких-то кардинальных прогнозов по смене декораций нет, — считает дипломат.

От более чёткого прогноза двусторонних отношений Захарова отказалась, отметив при этом искусственным процесс «сдерживания» России, популяризирующийся на Западе, передаёт телеканал «Звезда».

Россия является хорошо раскрученным трендом, который удобен и тем, и другим, — резюмировала она, говоря о демократах и республиканцах.

Выборы президента США состоялись в начале ноября. Несмотря на то что официальные результаты голосования пока не объявлены, СМИ и аналитики сообщают о победе кандидата от Демократической партии США Джо Байдена. Его оппонент — действующий президент Дональд Трамп — отказывается признать поражение и считает, что выборы были фальсифицированы. Официальные итоги выборов должны быть объявлены в США 14 декабря.
Россия примет меры в ответ на санкции Великобритании
В минувшую субботу в Вашингтоне прошли акции протеста сторонников и противников действующего президента страны Дональда Трампа, закончившиеся беспорядками, сообщал NEWS.ru.
Видео дня. Мэр обвинил россиян в нежелании работать за 15 тысяч в Башкирии
News.ru: последние новости
Племянник Путина решил создать ещё одну партию Племянник Путина решил создать ещё одну партию МИД РФ пригрозил ответными санкциями в отношении Великобритании МИД РФ пригрозил ответными санкциями в отношении Великобритании «Оторопь берёт»: Путин высказался о телевизионных передачах «Оторопь берёт»: Путин высказался о телевизионных передачах
Комментарии 6
Политика , Видео , Джозеф Байден , Мария Захарова , Дональд Трамп , МИД , Демократическая партия США , ТК "Звезда"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Санта-Клаус и эльф предотвратили угон машины в США и попали на видео
00:51
Санта-Клаус и эльф предотвратили угон машины в США и попали на видео
США
Рабочие в Индии разгромили завод по сборке iPhone и попали на видео
02:00
Рабочие в Индии разгромили завод по сборке iPhone и попали на видео
Происшествия
Задержания на акциях протеста в Минске попали на видео
00:27
Задержания на акциях протеста в Минске попали на видео
Происшествия
Падение ползавшего по крылу самолета мужчины попало на видео
00:57
Падение ползавшего по крылу самолета мужчины попало на видео
В мире
Атака смертника у здания ФСБ в Карачаево-Черкесии попала на видео
00:59
Атака смертника у здания ФСБ в Карачаево-Черкесии попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий пожара в центре Москвы
00:54
Опубликовано видео последствий пожара в центре Москвы
Пожары
Нападение голодного тигра на дрессировщика попало на видео
00:39
Нападение голодного тигра на дрессировщика попало на видео
Происшествия
Протесты против ограничений из-за коронавируса в Риге попали на видео
03:41
Протесты против ограничений из-за коронавируса в Риге попали на видео
В мире
Протесты в Париже попали на видео
00:44
Протесты в Париже попали на видео
В мире Происшествия
Землетрясение в Чечне показали на видео
01:27
Землетрясение в Чечне показали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение