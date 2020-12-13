От смены, так сказать, участников всех этих электоральных процессов, от замены людей в Белом доме, к сожалению, ничего кардинального в плане улучшения двусторонних отношений мы не наблюдаем. Каких-то кардинальных прогнозов по смене декораций нет, — считает дипломат.