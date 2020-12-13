Песков рассказал, как Путин встретит Новый год 

Президент России Владимир Путин будет встречать Новый год с родными и близкими, как он это делает ежегодно, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Где он будет встречать Новый год, я не знаю, но с большой долей уверенности вам могу сказать, что он будет встречать с родными и близкими, как он это делает ежегодно", — сказал Песков в фильме Наили Аскер-заде "Опасный Вирус. Первый год" на канале "Россия 1".
Песков также сообщил, что Путину, возможно, удастся перевести дух в праздничные дни.
"Ну, он же всё так — полноценно он никогда не отдыхает, но, может быть, как-то дух переведет", — сказал он.