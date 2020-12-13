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Москва

Песков рассказал, как Путин встретит Новый год 

РИА Новости 31 минуту назад
Песков рассказал, как Путин встретит Новый год
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин будет встречать Новый год с родными и близкими, как он это делает ежегодно, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Где он будет встречать Новый год, я не знаю, но с большой долей уверенности вам могу сказать, что он будет встречать с родными и близкими, как он это делает ежегодно", — сказал Песков в фильме Наили Аскер-заде "Опасный Вирус. Первый год" на канале "Россия 1".

Песков также сообщил, что Путину, возможно, удастся перевести дух в праздничные дни.

"Ну, он же всё так — полноценно он никогда не отдыхает, но, может быть, как-то дух переведет", — сказал он.

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Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин
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