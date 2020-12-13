Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва

Племянник Путина решил создать ещё одну партию 

News.ru 1 час назад
Племянник Путина решил создать ещё одну партию
Фото: CC BY 3.0 / Яна Задорожная / Роман Путин
Бывший сотрудник ФСБ и двоюродный племянник президента Владимира Путина Роман Путин решил создать новую партию «Россия без коррупции» (РБК). Съезд новой организации планируется провести 15 декабря.
Об этом заявила руководитель информационного блока организационного комитета партии Дарья Чельцова. В учредительном съезде примут участие представители от 53 регионов России, по 2 человека от каждого региона (всего 106 делегатов), сообщает «Интерфакс».
На съезде планируется выбрать председателя, на место которого претендует сам Роман Путин. Политическая сила должна принять участие во всех довыборах, планируемых на 2021 год, а также на выборах в Государственную думу.
Также она рассказала, что Роман Путин не планирует обжаловать решение Верховного суда РФ по ликвидации политической партии «Народ против коррупции».
Чельцова уточнила, что «Россия без коррупции» в настоящее время является рабочим названием партии. Точное название новой партии, а также её устав и символика будут определены на съезде в ходе открытого голосования делегатов.
Роман Путин — сын Игоря Путина, двоюродного брата российского президента. Он родился 10 ноября 1977 года в Рязани, в семье военнослужащего и врача. С 2011 года работал в должности председателя совета директоров ООО «Группа компаний МРТ». С 2012 года выполнял обязанности советника по инвестициям губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.
16 ноября Верховный суд ликвидировал партию «Народ против коррупции» Романа Путина. Такое решение было принято по закону «О политических партиях», так как семь лет подряд партия не участвовала в выборах.
Сам Роман Путин ранее говорил, что партия «Народ против коррупции» оперативно вышла на муниципальные выборы, которые состоятся 13 сентября. Это, как считает Роман Путин, должно помочь устранить недочёты, выявленные ЦИК, писал NEWS.ru.
Видео дня. Мэр обвинил россиян в нежелании работать за 15 тысяч в Башкирии
News.ru: последние новости
«Оторопь берёт»: Путин высказался о телевизионных передачах «Оторопь берёт»: Путин высказался о телевизионных передачах МИД РФ пригрозил ответными санкциями в отношении Великобритании МИД РФ пригрозил ответными санкциями в отношении Великобритании Скончался спикер парламента Алтая Владимир Тюлентин Скончался спикер парламента Алтая Владимир Тюлентин
Комментарии 103
Политика , Владимир Путин , ФСБ , Госдума , Центризбирком России , РБК , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Падение ползавшего по крылу самолета мужчины попало на видео
00:57
Падение ползавшего по крылу самолета мужчины попало на видео
В мире
Атака смертника у здания ФСБ в Карачаево-Черкесии попала на видео
00:59
Атака смертника у здания ФСБ в Карачаево-Черкесии попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий пожара в центре Москвы
00:54
Опубликовано видео последствий пожара в центре Москвы
Пожары
Рабочие в Индии разгромили завод по сборке iPhone и попали на видео
02:00
Рабочие в Индии разгромили завод по сборке iPhone и попали на видео
Происшествия
Нападение голодного тигра на дрессировщика попало на видео
00:39
Нападение голодного тигра на дрессировщика попало на видео
Происшествия
Протесты против ограничений из-за коронавируса в Риге попали на видео
03:41
Протесты против ограничений из-за коронавируса в Риге попали на видео
В мире
Протесты в Париже попали на видео
00:44
Протесты в Париже попали на видео
В мире Происшествия
Землетрясение в Чечне показали на видео
01:27
Землетрясение в Чечне показали на видео
Происшествия
Девушка в пуховике искупалась в Черном море и попала на видео
00:24
Девушка в пуховике искупалась в Черном море и попала на видео
Общество
Появилось видео запуска ракет «Булава» с подлодки «Владимир Мономах»
00:46
Появилось видео запуска ракет «Булава» с подлодки «Владимир Мономах»
Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение