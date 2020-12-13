Скончался спикер парламента Алтая

Председатель Государственного собрания — Эл Курултай Республики Алтай Владимир Тюленин ушёл из жизни, сообщили в парламенте региона.

Как отметили в Госсобрании, причины смерти Тюленева неизвестны. Коронавирусом спикер переболел ещё в июле 2020 года, заразившись от своего помощника, передаёт «Интерфакс».

Да, это правда, Владимир Николаевич скончался… Мы ничего пока сами не знаем, экстренно едем на работу, — цитирует агентство слова своего собеседника.

По информации ТАСС, у мужчины остановилось сердце. При этом в пятницу, 11 декабря, он участвовал в сессии Госсовета.

Тюленин возглавлял Эл Курултай на протяжении двух последних созывов. Ему было 66 лет, 14 декабря, в понедельник, исполнилось бы 67.