Путин отреагировал на смерть Гафта

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует в связи со смертью народного артиста РСФСР Валентина Гафта.
"Президент считает, что это большая утрата для всех поклонников таланта Гафта и для всей российской культуры", — отметил Песков.
Также Дмитрий Песков проинформировал журналистов о том, что в Президент страны направит телеграмму с выражением соболезнования родным и близким покойного.
Как ранее писал «Рамблер», вдова актера, народная артистка РФ Ольга Остроумова сказала, что причиной смерти Валентина Иосифовича был инсульт.
В последний год он тяжело болел, боролся с осложнениями после инсульта. И вот болезнь все же победила.