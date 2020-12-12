Путин отреагировал на смерть Гафта

"Президент считает, что это большая утрата для всех поклонников таланта Гафта и для всей российской культуры", — отметил Песков.

Также Дмитрий Песков проинформировал журналистов о том, что в Президент страны направит телеграмму с выражением соболезнования родным и близким покойного.

Как ранее писал «Рамблер», вдова актера, народная артистка РФ Ольга Остроумова сказала, что причиной смерти Валентина Иосифовича был инсульт.

В последний год он тяжело болел, боролся с осложнениями после инсульта. И вот болезнь все же победила.