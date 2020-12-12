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Москва

Песков: Путин глубоко соболезнует в связи со смертью Гафта 

Ирина Лебедева 30 минут назад
Путин отреагировал на смерть Гафта
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует в связи со смертью народного артиста РСФСР Валентина Гафта.

"Президент считает, что это большая утрата для всех поклонников таланта Гафта и для всей российской культуры", — отметил Песков.

Также Дмитрий Песков проинформировал журналистов о том, что в Президент страны направит телеграмму с выражением соболезнования родным и близким покойного.
Как ранее писал «Рамблер», вдова актера, народная артистка РФ Ольга Остроумова сказала, что причиной смерти Валентина Иосифовича был инсульт.
В последний год он тяжело болел, боролся с осложнениями после инсульта. И вот болезнь все же победила.
Видео дня. Умер артист Валентин Гафт
Политика , Валентин Гафт , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Ольга Остроумова , ИТАР-ТАСС
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