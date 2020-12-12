В России отмечают День Конституции 

Сегодня, 12 декабря, в Российской Федерации проходит празднование Дня Конституции. Высший нормативный правовой акт государства был принят в 1993 году после проведения всенародного голосования.

Основной закон утвердил, что главой государства в России является президент и на него возложены обязанности по защите прав и свобод граждан, а также охране независимости страны.