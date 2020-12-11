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Москва

Россия расширила санкции против Украины 

Lenta.ru 26 минут назад
Россия расширила санкции против Украины
Фото: РИА Новости
Российский премьер-министр Михаил Мишустин расширил санкционный список против Украины. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Всего в расширенный перечень вошли 849 физических лиц. В список добавили, в частности, спикера Верховной Ради Дмитрия Разумкова, первого заместителя парламента Руслана Стефанчука, главу делегации Украины в ПАСЕ Елизавету Ясько.
В апреле Россия исключила двух украинских бизнесменов из санкционного списка. Речь идет о бизнесменах Андрее Киселеве и Вадиме Новинском. Они были исключены из перечня физических лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
В октябре 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в отношении Украины. Данное решение было принято в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц России. В ноябре 2018-го занимавший тогда пост премьер-министра России Дмитрий Медведев подписал постановление о санкциях в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний.
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Политика , Дмитрий Медведев , Андрей Киселев , Руслан Стефанчук , Михаил Мишустин , Вадим Новинский , Дмитрий Разумков , Владимир Путин
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