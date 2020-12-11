Депутат назвал призыв украинского дипломата к захвату Крыма «идиотизмом» 

"Все это проявление сказочного идиотизма. Для подобных персонажей впору на Украине создавать специальные заповедники, так как они опасны не только для себя, но и, прежде всего, для самой Украины, дискредитируя своей неадекватностью и заводя в тупик целое государство", — сказал РИА Новости Шеремет.