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Депутат назвал призыв украинского дипломата к захвату Крыма «идиотизмом» 

РИА Новости 1 час назад
Депутат назвал призыв украинского дипломата к захвату Крыма «идиотизмом»
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет назвал проявлением "сказочного идиотизма" предложение украинского дипломата Романа Бессмертного провести военную операцию по захвату Крыма.
Ранее экс-представитель Украины на переговорах по Донбассу, бывший посол страны в Минске Роман Бессмертный в эфире крымско-татарского телеканала ATR призвал провести военную операцию по захвату Крыма. Дипломат заявил, что Украина могла восстановить контроль над Крымом путем мирной реинтеграции в первые пять лет. При этом политик предложил после возвращения полуострова, первым делом отселить всех, "кто лоялен".

"Все это проявление сказочного идиотизма. Для подобных персонажей впору на Украине создавать специальные заповедники, так как они опасны не только для себя, но и, прежде всего, для самой Украины, дискредитируя своей неадекватностью и заводя в тупик целое государство", — сказал РИА Новости Шеремет.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Политика , Роман Бессмертный , Михаил Шеремет , ООН , Госдума , РИА Новости
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