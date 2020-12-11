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Еще одна дочь Кадырова получила высокую должность в Чечне 

Lenta.ru 1 час назад
Еще одна дочь Кадырова получила высокую должность в Чечне
Фото: @lord_095
Начальником департамента дошкольного образования в городе Грозном назначили 20-летнюю Хадижат Кадырову, дочь главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом на своей странице в Instagram написал глава парламента региона Магомед Даудов.
Она стала еще одной дочерью главы Чечни, которая получила высокую должность. В начале сентября 21-летняя Айшат Кадырова заняла пост первого заместителя министра культуры Чечни.
Даудов написал слова поздравления своей племяннице.

«Я уверен, что Хадижат достойно проявит себя в качестве руководителя департамента и сумеет вывести его работу на качественно новый уровень!» — заявил он.

Глава Чечни неоднократно назначал своих родственников на руководящие должности в регионе. В частности, в ноябре руководителем администрации и правительства Чечни стал 28-летний Хас-Магомед Кадыров. Он является четвероюродным братом Рамзана Кадырова и ранее занимал пост секретаря Совбеза республики.
В октябре его приемный брат Висита Кадыров был назначен на пост замруководителя управления Роспотребнадзора по республике. Незадолго до этого, в сентябре, племянник главы региона Идрис Черхигов занял должность куратора Гудермесского и Шелковского районов, а в феврале — еще один племянник Хамзат Кадыров стал министром спорта Чечни.
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Политика , Рамзан Кадыров , Магомед Даудов , Айшат Кадырова , Идрис Черхигов , Роспотребнадзор , Грозный , Чеченская Республика
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