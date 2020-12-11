Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Оставшиеся без новой квартиры пенсионеры обратились к Путину 

Lenta.ru 1 час назад
Оставшиеся без квартиры пенсионеры обратились к Путину
Фото: РИА Новости
Пожилая семейная пара, которая проживает в аварийном доме в городе Южно-Курильске Сахалинской области, получила ключи от новой квартиры, но вскоре была вынуждена переехать обратно из-за поправок в законодательстве. В итоге оставшиеся без недвижимости пенсионеры обратились за помощью к президенту России Владимиру Путину и губернатору региона Валерию Лимаренко. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
О случившемся изданию рассказал сын пострадавших супругов Андрей Севальнев. Он пояснил, что его пожилой отец в августе 2020 года оформил жене дарственную на аварийную квартиру, так как из-за проблем со здоровьем не мог ходить в ведомства и подписывать документы. По слова Севальнева, несмотря на это, его родителям дали новую квартиру, но вскоре забрали ключи обратно. Администрация сослалась на поправки, согласно которым супругам положена не недвижимость, а денежная компенсация за аварийное жилье. Однако Севальнев заявил, что указанной суммы на покупку равноценной квартиры не хватит.
В тексте обращения пенсионеры отметили, что, отобрав новую квартиру, местная администрация «подразнила их как собаку костью». Пожилые собственники пожаловались, что теперь им придется остаться в гнилом аварийном доме, который продувается ветрами и отапливается углем. По слова жильцов, они работали на стройке штукатуром-маляром и сантехником и за свою жизнь возвели «практически половину Южно-Курильска».
Журналисты обратились за комментариями в местную администрацию. Городские власти потвердели слова Севальнева и завили, что женщина не может рассчитывать на новую квартиру и получит компенсацию за изымаемое жилое. Чиновники также пообещали, что помогут пенсионерам и на зимний период обеспечат их углем и коммунальными услугами.
В ноябре с просьбой решить проблему к президенту России обратились жители Астраханской области. Они подготовили к Путину два письма, в которых рассказали о всех насущных проблемах и попросили главу государства взять ситуацию под личный контроль. Так, односельчане обратили внимание на коммунальные проблемы, связанные с водопроводом, а также пожаловались на стаи бродячих собак, состояние дорог и отсутствие сотрудников полиции.
Видео дня. Дмитрий Губерниев назвал Ольгу Бузову «неудачницей»
Последние новости
Академик назвал самых опасных распространителей коронавируса в России Академик назвал самых опасных распространителей коронавируса в России Путин объяснил отсутствие уголовного дела по ситуации с Навальным Путин объяснил отсутствие уголовного дела по ситуации с Навальным Британскую вакцину против коронавируса объединят с российским «Спутник V» Британскую вакцину против коронавируса объединят с российским «Спутник V»
Комментарии 32
Политика , Валерий Лимаренко , Владимир Путин , Сахалинская Область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Стюардесса в мини закрыла багажные полки раздвинутыми ногами
00:05
Стюардесса в мини закрыла багажные полки раздвинутыми ногами
Общество В мире
Смертник подорвался у здания ФСБ
00:24
Смертник подорвался у здания ФСБ
Происшествия
Жестоко убивший возлюбленную и ребенка армавирец уехал к морю
00:58
Жестоко убивший возлюбленную и ребенка армавирец уехал к морю
Происшествия
В США запустили ракету с секретный спутником
04:04
В США запустили ракету с секретный спутником
Армия Наука и техника
Гололедный апокалипсис в Киеве попал на видео
00:58
Гололедный апокалипсис в Киеве попал на видео
В мире Происшествия
Стрельба в обувной мастерской в Петербурге попала на видео
00:40
Стрельба в обувной мастерской в Петербурге попала на видео
Происшествия
Россиянин поджег себя и жену в машине на полном ходу
00:12
Россиянин поджег себя и жену в машине на полном ходу
Происшествия
Бетононасос протаранил 15 машин и пассажирский автобус
00:30
Бетононасос протаранил 15 машин и пассажирский автобус
Происшествия
Мужчина жестоко расправился с возлюбленной и ее братом
00:43
Мужчина жестоко расправился с возлюбленной и ее братом
Происшествия Криминал
Перевернувшаяся «Газель» с хлебом устроила затор в Москве
00:30
Перевернувшаяся «Газель» с хлебом устроила затор в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение