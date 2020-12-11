Оставшиеся без квартиры пенсионеры обратились к Путину

Пожилая семейная пара, которая проживает в аварийном доме в городе Южно-Курильске Сахалинской области, получила ключи от новой квартиры, но вскоре была вынуждена переехать обратно из-за поправок в законодательстве. В итоге оставшиеся без недвижимости пенсионеры обратились за помощью к президенту России Владимиру Путину и губернатору региона Валерию Лимаренко . Об этом сообщает «Комсомольская правда».

О случившемся изданию рассказал сын пострадавших супругов Андрей Севальнев. Он пояснил, что его пожилой отец в августе 2020 года оформил жене дарственную на аварийную квартиру, так как из-за проблем со здоровьем не мог ходить в ведомства и подписывать документы. По слова Севальнева, несмотря на это, его родителям дали новую квартиру, но вскоре забрали ключи обратно. Администрация сослалась на поправки, согласно которым супругам положена не недвижимость, а денежная компенсация за аварийное жилье. Однако Севальнев заявил, что указанной суммы на покупку равноценной квартиры не хватит.

В тексте обращения пенсионеры отметили, что, отобрав новую квартиру, местная администрация «подразнила их как собаку костью». Пожилые собственники пожаловались, что теперь им придется остаться в гнилом аварийном доме, который продувается ветрами и отапливается углем. По слова жильцов, они работали на стройке штукатуром-маляром и сантехником и за свою жизнь возвели «практически половину Южно-Курильска».

Журналисты обратились за комментариями в местную администрацию. Городские власти потвердели слова Севальнева и завили, что женщина не может рассчитывать на новую квартиру и получит компенсацию за изымаемое жилое. Чиновники также пообещали, что помогут пенсионерам и на зимний период обеспечат их углем и коммунальными услугами.