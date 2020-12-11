В Госдуме рассказали, почему российским миротворцам в Молдавии нет альтернативы

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, связям с соотечественниками и евразийской интеграции Леонид Калашников в эфире НСН сказал, почему российским миротворцам в Молдавии нет альтернативы.

Украина намерена поддерживать территориальную целостность Молдавии и настаивать на выводе российских миротворцев из Приднестровья, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе визита в Молдавию. Его слова передает пресс-служба ведомства.

Ранее новый президент Молдавии Майя Санду предложила вывести из непризнанной Приднестровской республики российских военных, а миротворцев заменить на гражданскую миссию под эгидой ОБСЕ

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, связям с соотечественниками и евразийской интеграции Леонид Калашников в эфире НСН заявил он необходимости защищать проживающих в регионе россиян.

«Россия должна реагировать всегда, когда дело касается ее граждан. А в Приднестровье живет 200 тысяч граждан России. Может ли Украина заявлять нам эти претензии? Конечно, может. Но насколько они с нашей точки зрения оправданы — это другой вопрос. Для чего вы хотите вывести войска? Чтобы задушить их голодом и холодом и забрать оружие?» — задается вопросом депутат.

Он добавил, что при всей абсурдности требований Украины у России нет прямой границы с Молдавией.

«Единственное что Молдавии сейчас мешает задушить Приднестровье и тех людей, что там живут — это вот российские миротворцы и группа наших войск. Вот потому и крики: «Убрать! Убрать! Убрать!» А дальше будет Донбасс, будут с двух сторон применять то, о чем сегодня молчат. Ясно, что Россия не пойдет на вывод миротворцев оттуда, иначе это бросить граждан России в пекло войны. Потому я оцениваю высоко шансы, что Украина пойдет поддерживать требования вывода миротворцев из региона. На Украине нынче разум не в почете, больше думают другими частями тела», — заключил эксперт.