Путин назвал приоритет для ЕАЭС 

Работу, направленную на то, чтобы не допустить негативное влияние пандемии коронавируса на экономику, президент России Владимир Путин считает приоритетом для Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Российский лидер также призвал страны «пятёрки» объединения сплотиться в столь непростое время.

Киргизии, Казахстана, Белоруссии и По словам Путина, пандемия оказала негативное влияние на экономики России Армении — стран, входящих в объединение. Везде отмечается спад валового внутреннего продукта, объемов торговли, промышленного производства.

Это сказывается на уровне занятости, на безработице. Поэтому перед всеми нами, перед всеми странами ЕврАзЭС, наряду с заботой о жизни и здоровье людей, конечно, в числе приоритетов стоит и задача сделать так, чтобы нынешние экономические неурядицы не приобрели затяжной и долгосрочный характер, — приводит слова Путина РИА Новости.

11 декабря проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета. Саммит ЕАЭС проводится в видеоформате. Участники затронут тему стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, вопрос сотрудничества с ключевыми зарубежным партнёрами ЕАЭС, а также примут решения по расширению функционирования единого союзного рынка, сообщал NEWS.ru.