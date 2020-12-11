Песков: Путина не дезинформировали по поводу дела Сафронова 

Он сказал, что данный вопрос не является приоритетным для президента и добавил, что глава государства не может быть информирован о деталях каждого дела.

Представитель Кремля также уточнил, что расследование проводит служба безопасности страны, а не Роскосмос

Ранее Путин заявил, что дело о госизмене в отношении Сафронова связано с работой журналиста в Роскосмосе, а не в газете «Коммерсантъ». На это в госкорпорации отметили, что обвиняемому инкриминируются эпизоды до 2017 года, а свою работу в Роскосмосе он начал лишь в 2020 году.

После Песков пояснил, что слова Путина о связи дела Сафронова с его деятельностью в Роскосмосе были оговоркой.

Сафронов был арестован 7 июля на два месяца по делу о госизмене, позже арест продлили до 7 декабря. При этом в Роскосмосе заявили, что он не имел доступа к государственной тайне.