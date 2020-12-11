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Песков: Путина не дезинформировали по поводу дела Сафронова 

Газета.Ru 2 часа назад
Песков: Путина не дезинформировали по поводу дела Сафронова
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российского лидера Владимира Путина не дезинформировали по поводу дела журналиста Ивана Сафронова.
Он сказал, что данный вопрос не является приоритетным для президента и добавил, что глава государства не может быть информирован о деталях каждого дела.
Представитель Кремля также уточнил, что расследование проводит служба безопасности страны, а не Роскосмос.
Ранее Путин заявил, что дело о госизмене в отношении Сафронова связано с работой журналиста в Роскосмосе, а не в газете «Коммерсантъ». На это в госкорпорации отметили, что обвиняемому инкриминируются эпизоды до 2017 года, а свою работу в Роскосмосе он начал лишь в 2020 году.
После Песков пояснил, что слова Путина о связи дела Сафронова с его деятельностью в Роскосмосе были оговоркой.
Сафронов был арестован 7 июля на два месяца по делу о госизмене, позже арест продлили до 7 декабря. При этом в Роскосмосе заявили, что он не имел доступа к государственной тайне.
До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости». Его уволили после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
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Комментарии 1
Политика , Дмитрий Рогозин , Валентина Матвиенко , Дмитрий Песков , Иван Сафронов , Владимир Путин , Роскосмос , Совет Федерации , Ведомости , Газета "Коммерсантъ"
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