Весенняя сессия Госдумы может начаться 11 января 

Комитет Государственной Думы по контролю и Регламенту внёс в палату проект постановления о распорядке работы Госдумы в весеннюю сессию 2021 года. Документ имеется в распоряжении «Парламентской газеты».

Весенняя сессия следующего года будет завершающей в работе Госдумы седьмого созыва. Согласно документу, она продлится с 11 января по 18 июля. До 17 января депутаты будут работать с избирателями в субъектах РФ. Первая неделя пленарных заседаний начнётся 18 января.

Проект предусматривает, что в период с 26 апреля по 9 мая депутаты также будут работать в регионах. Ранее в апреле-мае они уходили в краткосрочный отпуск. В этом году депутаты от него отказались . Из документа следует, что в весеннюю сессию следующего года отпуск депутатов также не запланирован.

Весенняя сессия Госдумы завершится 18 июля 2021 года. При этом последняя неделя пленарных заседаний пройдёт с 28 июня по 4 июля. С 5 июля и до конца сессии планируется работа в регионах.

Предполагается, что Госдума рассмотрит проект постановления на пленарном заседании 15 декабря.