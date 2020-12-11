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Москва

Оценка водной блокады Крыма попала на видео 

Вадим Дроздов 1 час назад
"Перекрыв Северо-Крымский канал, по которому более двух миллионов жителей полуострова получали свыше 80% пресной воды, Киев совершил преступление. Это можно расценивать как экоцид, как государственный терроризм и попытку создать в регионе масштабную гуманитарную катастрофу. И уж точно как грубейшее нарушение основополагающих прав человека. Считаю, что в России против организаторов водной блокады должны быть возбуждены уголовные дела. А там и до международного трибунала дело дойдет", — заявлял Глава Республики Крым Сергей Аксенов.
После перекрытия Северо-Крымского канала многие сельскохозяйственные угодья Херсонской области оказались обезвожены. В 2014 году, после присоединения Крыма к России, Киев перекрыл шлюзы Северо-Крымского канала.
Политика , Видео , Сергей Аксенов
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