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Москва

Мишустин раскритиковал министров и попал на видео 

Вадим Дроздов 45 минут назад
Минсельхоз, Минпромторг, Федеральная антимонопольная служба, Минэкономразвития и Росстат виновны в росте цен на продукты питания в России. Об этом на совещании с президентом заявил Михаил Мишустин. Премьер потребовал к утру понедельника предоставить ему на стол перечень мер в виде конкретных нормативно-правовых актов, чтобы стабилизировать ситуацию с ценами. Мишустин раскритиковал представителей министерств за то, что осенью они объясняли подорожание продуктов сезонным фактором без учета увеличения объемов экспорта, динамики мировых цен, роста курса и сокращения производства ряда товаров. «Сезонность изменилась, а ситуация не улучшилась», — сказал премьер-министр РФ.
Политика , Видео , Михаил Мишустин , Росстат , Минпромторг , ФАС , Минэкономразвития , Минсельхоз
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