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Москва

Посла РФ вызвали в МИД Нидерландов в связи со шпионским скандалом 

Газета.Ru 26 минут назад
Шпионский скандал: посла России вызывали в МИД Нидерландов
Фото: Reuters
Посла России в Нидерландах Александра Шульгина вызвали в Министерство иностранных дел королевства в связи с ситуацией с дипломатами, которых обвинили в «шпионаже». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на голландский МИД.
В ведомстве заявили, что два сотрудника российского посольства в Гааге были аккредитованы в качестве дипломатов, но «занимались разведывательной деятельностью».
Как сообщили в министерстве, Шульгин 9 декабря был вызван в МИД Нидерландов для обсуждения ситуации с этими сотрудниками российской дипмиссии.
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Ранее двух российских дипломатов в Нидерландах обвинили в шпионаже, они объявлены персонами нон грата и должны покинуть страну.
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Политика , Александр Шульгин , МИД
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