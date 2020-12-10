Шпионский скандал: посла России вызывали в МИД Нидерландов

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В ведомстве заявили, что два сотрудника российского посольства в Гааге были аккредитованы в качестве дипломатов, но «занимались разведывательной деятельностью».

Как сообщили в министерстве, Шульгин 9 декабря был вызван в МИД Нидерландов для обсуждения ситуации с этими сотрудниками российской дипмиссии.

Ранее двух российских дипломатов в Нидерландах обвинили в шпионаже, они объявлены персонами нон грата и должны покинуть страну.