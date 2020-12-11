Школьный сторож выиграл выборы в Омской области

Сторож школы Надежда Чекмарёва победила на выборах главы поселения в Омской области . За женщину проголосовали шесть из десяти депутатов Новоомского сельсовета.

Мы сегодня все узнали. Все, прямо если сказать, офигели. Не знаю даже, как это всё будет. Она, скажем так, человек ведь в возрасте. Может, откажется. Может, подавала документы так просто, — цитирует издание «Подъём» коллегу Чекмарёвой Илью Денисова.

Он добавил, что избранная глава поселения пока не увольнялась со своей работы в школе.

Человек она хороший, положительный. Отношения у неё со всеми очень даже хорошие. Вот главная проблема в посёлке — газа нет. Может, она её решит, — рассказал Денисов.

По его словам, Чекмарёва работает сторожем на полставки, а также сопровождает детей в автобусе.

Как сообщал NEWS.ru, зарплата победившей на выборах главы поселения в Костромской области уборщицы Марины Удгодской выросла в десять раз. Несмотря на это, женщина живёт очень скромно.

Удгодская почти пять лет работала уборщицей в администрации Повалихинского сельского поселения. По просьбе предыдущего главы Николая Локтева она приняла участие в выборах и победила: Удгодская набрала 84 голоса, а Локтев — 46. 1 октября она вступила в должность и приступила к работе.