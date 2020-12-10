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Москва

МИД: Берлин не передал данные по Навальному не только России, но и партнерам по ЕС 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
МИД: Берлин не передал ЕС данные по Навальному
Фото: ТАСС
Немецкая сторона не предоставляла информацию по ситуации с блогером Алексеем Навальным не только России, но и другим странам Евросоюза, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова прокомментировала вышедшую в начале декабря статью французского издания Le Monde, в которой утверждалось о «наличии якобы неопровержимых научных данных в так называемом деле Алексея Навального».
Захарова отметила, что на основании этих сведений Германия и Франция составили новый пакет санкций ЕС против России, они «нелегитимны с международно-правовой точки зрения», сказала дипломат, передает РИА «Новости».
Захарова отметила, что сведения о Навальном Германия так и не предоставила России.

«И это несмотря на многочисленные официальные запросы. Насколько нам известно, не поделились такой информацией и со странами-членами ЕС, я имею в виду Берлин», — пояснила она.

Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр в четверг заявлял, что на ответ Берлина по ситуации с блогером Алексеем Навальным может уйти от нескольких месяцев до двух лет.
На Западе утверждают, что Навальный был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории.
Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком». Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ.
Кремль подчеркивал, что Москва готова к всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было.
Между тем Евросоюз и Великобритания ввели в действие санкции в отношении шести россиян и научного института в связи с «делом Навального». Россия ввела ответные санкции. Глава МИД России Сергей Лавров счел неприемлемым поведение Германии в ситуации вокруг Навального.
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Комментарии 1
Политика , Алексей Навальный , Мария Захарова , Сергей Лавров , Леонид Ринк , Александр Сабаев , МИД , ЕС , ОЗХО , РИА Новости
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