В Крыму ввели новое ограничение из-за пандемии

"Проведение публичных слушаний, указанных в абзаце втором настоящего подпункта, осуществляется с соблюдением следующих профилактических и противоэпидемических мер: использование помещения с соблюдением требования по общему количеству участников мероприятия не более 10% от общего количества посадочных мест; обеспечение социальной дистанции не менее 1,5 м; ограничение по времени проведения не более 40 минут; обеспечение раздельных входов и выходов с установкой соответствующих указателей и ограничительных лент; организация термометрии при пропуске на мероприятие; использование средств индивидуальной защиты, антисептиков для обработки рук; проведение текущей дезинфекции и уборки в помещениях; обеззараживание воздуха в помещениях с использованием рециркуляторов; проведение заключительной дезинфекции после окончания мероприятий в местах их проведения", — уточняется документа.