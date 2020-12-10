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Москва

В Крыму из-за пандемии ограничили число участников и время проведения публичных слушаний 

ТАСС 29 минут назад
В Крыму ввели новое ограничение из-за пандемии
Фото: РИА Новости
Власти Крыма ограничили количество участников публичных слушаний в регионе до 10% от вместимости помещений и сократили отведенное на такие собрания время до 40 минут. Соответствующие поправки в четверг внесены в указ главы республики о режиме повышенной готовности.

"Проведение публичных слушаний, указанных в абзаце втором настоящего подпункта, осуществляется с соблюдением следующих профилактических и противоэпидемических мер: использование помещения с соблюдением требования по общему количеству участников мероприятия не более 10% от общего количества посадочных мест; обеспечение социальной дистанции не менее 1,5 м; ограничение по времени проведения не более 40 минут; обеспечение раздельных входов и выходов с установкой соответствующих указателей и ограничительных лент; организация термометрии при пропуске на мероприятие; использование средств индивидуальной защиты, антисептиков для обработки рук; проведение текущей дезинфекции и уборки в помещениях; обеззараживание воздуха в помещениях с использованием рециркуляторов; проведение заключительной дезинфекции после окончания мероприятий в местах их проведения", — уточняется документа.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано почти 18 тыс. случаев заражения коронавирусом. Рост начался в октябре, тогда максимальный показатель за сутки составлял 255 человек. В декабре показатель продолжает увеличиваться, за минувшие сутки зарегистрировано 289 случаев, что является максимальным показателем за весь период пандемии.
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Политика , Республика Крым
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