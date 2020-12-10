РФ осудила резолюцию ООН по Крыму

Она подчеркнула, что документ, как и в прошедшие два года, приняла только треть стран — членов ассамблеи.

Такой расклад наглядно демонстрирует, что большая часть международного сообщества не согласна с искажённой картиной мира, которая насаждается киевскими властями, — цитирует Захарову телеканал RT.

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведённого на полуострове референдума. За воссоединение с РФ высказались более 96% избирателей Республики Крым и свыше 95% жителей Севастополя. Украина продолжает считать полуостров своей территорией и периодически поднимает вопрос о его возвращении. В Москве на это неоднократно заявляли, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».