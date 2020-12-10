Ещё
Далее:
Читайте также:
Целый месяц кино за 1 рубль
Целый месяц кино за 1 рубль Промокод здесь ⟶
Выберите регион
Москва

Захарова отреагировала на принятие ООН резолюции о «милитаризации» Крыма 

News.ru 1 час назад
РФ осудила резолюцию ООН по Крыму
Фото: Reuters
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинская резолюция о проблеме «милитаризации» Крыма, а также районов Чёрного и Азовского морей является контрпродуктивной и политизированной.
Она подчеркнула, что документ, как и в прошедшие два года, приняла только треть стран — членов ассамблеи.
Такой расклад наглядно демонстрирует, что большая часть международного сообщества не согласна с искажённой картиной мира, которая насаждается киевскими властями, — цитирует Захарову телеканал RT.
Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма. Это произошло 7 декабря.
Крым стал российским регионом в 2014 году после проведённого на полуострове референдума. За воссоединение с РФ высказались более 96% избирателей Республики Крым и свыше 95% жителей Севастополя. Украина продолжает считать полуостров своей территорией и периодически поднимает вопрос о его возвращении. В Москве на это неоднократно заявляли, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».
Как ранее передавал NEWS.ru, Мария Захарова обратила внимание на итоги уходящего года Google, согласно которым в 2020 году у украинцев самыми популярными оказались песни на русском языке. Дипломат призвала Киев признать эти данные объективными.
Видео дня. Шепелев показал свою новую семью на Мальдивах
News.ru: последние новости
Путин назвал чушью ответственность за передачу общедоступных сведений Путин назвал чушью ответственность за передачу общедоступных сведений Путин: Ходорковский косвенно признал свою вину перед помилованием Путин: Ходорковский косвенно признал свою вину перед помилованием Мишустин заявил, что в стране необходимо сдержать рост цен Мишустин заявил, что в стране необходимо сдержать рост цен
Комментарии 1
Политика , Мария Захарова , Генассамблея ООН , МИД , ООН , Google , Russia Today , Москва , Республика Крым , Севастополь
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пассажира застукали за просмотром порно в самолете
00:07
Пассажира застукали за просмотром порно в самолете
Общество
Опубликовано видео Парада Победы в Баку
01:38
Опубликовано видео Парада Победы в Баку
В мире Армия
Поцелуй с лошадью лишил россиянина носа
00:50
Поцелуй с лошадью лишил россиянина носа
Происшествия
Полицейские приняли роды у эскалатора в метро
00:38
Полицейские приняли роды у эскалатора в метро
Новости Москвы Происшествия
Протестующие в Ереване хотят прорваться в здание правительства
00:43
Протестующие в Ереване хотят прорваться в здание правительства
В мире Происшествия
Стюардесса рассказала о последствиях секса в самолете и попала на видео
00:42
Стюардесса рассказала о последствиях секса в самолете и попала на видео
Общество
Обиженный экскаваторщик разгромил ковшом машины на трассе
02:04
Обиженный экскаваторщик разгромил ковшом машины на трассе
Происшествия В мире
Рэпер стал российским замминистра экономики
02:33
Рэпер стал российским замминистра экономики
Политика Общество
Гонщик «Формулы-1» слил свое интимное видео в Сеть
02:27
Гонщик «Формулы-1» слил свое интимное видео в Сеть
Происшествия
Россиянин с топором атаковал 12 машин и попал на видео
00:53
Россиянин с топором атаковал 12 машин и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение