Дело в отношении советника главы "Роскосмоса
" Ивана Сафронова
возбудили не за то, что он работал журналистом, а за ту информацию, которую он передавал при работе в госкорпорации, заявил президент РФ Владимир Путин
.
"Его же осудили не за то, что он работал журналистом, не за журналистскую деятельность профессиональную, а за период его работы в качестве советника в "Роскосмосе", за ту информацию, которую он передавал, насколько я знаю, сотрудникам одной из европейских спецслужб. За это, а не за работу в "Коммерсанте", откуда он уже ушел", — сказал Путин на встрече с членами СПЧ, отвечая на вопрос о закрытости дела Сафронова.
По его словам, госизмена — тяжкое преступление, как любое предательство.
"Это предательство своего народа, и предатели должны понести суровое наказание за все, что они делают", — отметил Путин.
По его словам, другое дело, если речь идет об использовании информации, которая есть в свободном доступе, которая уже не является секретной по самому своему факту опубликования, то, конечно, тогда "это полная чушь" — привлекать к ответственности человека.
"Человек, который использует информацию, имеющуюся в широком доступе, не может привлекаться за ее кражу и передачу кому бы то ни было. Это чушь, конечно. Я на это обязательно посмотрю, если вы где-то это нашли, это трагикомедия такая. Этого нельзя допускать", — добавил президент.
При этом глава государства отметил, что не стоит по-журналистски заострять некоторые моменты и представлять все так, как будто могут осудить за помощь бабушке, которая на самом деле агент ЦРУ
.
"Вы понимаете, что такого не бывает, да и бабушек у нас шпионов я не видел. У нас бабушки все настроены патриотично. все они во времена Великой Отечественной войны воевали с врагом, не щадя своей жизни, здоровья, трудились в тылу, поэтому давайте не будем таких примеров приводить в отношении наших бабушек. Мы гордимся нашими бабушками и дедушками", — сказал Путин.
Бывший журналист, а ныне советник главы "Роскосмоса" Сафронов был задержан 7 июля, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы
поместил его под стражу.
ФСБ
вменяет Сафронову передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО
. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается якобы передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки
, конечными получателями секретных сведений были США
. Вину бывший журналист не признает.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
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