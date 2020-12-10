Ещё
Далее:
Читайте также:
Целый месяц кино за 1 рубль
Целый месяц кино за 1 рубль Промокод здесь ⟶
Выберите регион
Москва

Путин прокомментировал дело Сафронова 

РИА Новости и ещё 10 40 минут назад
Дело Сафронова относится к периоду работы в «Роскосмосе» — Путин
Фото: РИА Новости
Дело в отношении советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова возбудили не за то, что он работал журналистом, а за ту информацию, которую он передавал при работе в госкорпорации, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Его же осудили не за то, что он работал журналистом, не за журналистскую деятельность профессиональную, а за период его работы в качестве советника в "Роскосмосе", за ту информацию, которую он передавал, насколько я знаю, сотрудникам одной из европейских спецслужб. За это, а не за работу в "Коммерсанте", откуда он уже ушел", — сказал Путин на встрече с членами СПЧ, отвечая на вопрос о закрытости дела Сафронова.

По его словам, госизмена — тяжкое преступление, как любое предательство.

"Это предательство своего народа, и предатели должны понести суровое наказание за все, что они делают", — отметил Путин.

По его словам, другое дело, если речь идет об использовании информации, которая есть в свободном доступе, которая уже не является секретной по самому своему факту опубликования, то, конечно, тогда "это полная чушь" — привлекать к ответственности человека.

"Человек, который использует информацию, имеющуюся в широком доступе, не может привлекаться за ее кражу и передачу кому бы то ни было. Это чушь, конечно. Я на это обязательно посмотрю, если вы где-то это нашли, это трагикомедия такая. Этого нельзя допускать", — добавил президент.

При этом глава государства отметил, что не стоит по-журналистски заострять некоторые моменты и представлять все так, как будто могут осудить за помощь бабушке, которая на самом деле агент ЦРУ.

"Вы понимаете, что такого не бывает, да и бабушек у нас шпионов я не видел. У нас бабушки все настроены патриотично. все они во времена Великой Отечественной войны воевали с врагом, не щадя своей жизни, здоровья, трудились в тылу, поэтому давайте не будем таких примеров приводить в отношении наших бабушек. Мы гордимся нашими бабушками и дедушками", — сказал Путин.

Бывший журналист, а ныне советник главы "Роскосмоса" Сафронов был задержан 7 июля, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу.
ФСБ вменяет Сафронову передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается якобы передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
Видео дня. Шепелев показал свою новую семью на Мальдивах
Последние новости
Смерть в муках: как на самом деле уходил Джигарханян Смерть в муках: как на самом деле уходил Джигарханян "Могут убить": Малышева перечислила самые опасные комнатные растения "Могут убить": Малышева перечислила самые опасные комнатные растения Врач назвал два препарата, которыми нужно запастись при пандемии Врач назвал два препарата, которыми нужно запастись при пандемии
Комментарии 21
Политика , Дмитрий Песков , Иван Сафронов , Владимир Путин , ФСБ , Роскосмос , Совет по правам человека , ЦРУ , НАТО , Ведомости , Грузия , Краснодарский Край , Сочи
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пассажира застукали за просмотром порно в самолете
00:07
Пассажира застукали за просмотром порно в самолете
Общество
Опубликовано видео Парада Победы в Баку
01:38
Опубликовано видео Парада Победы в Баку
В мире Армия
Поцелуй с лошадью лишил россиянина носа
00:50
Поцелуй с лошадью лишил россиянина носа
Происшествия
Полицейские приняли роды у эскалатора в метро
00:38
Полицейские приняли роды у эскалатора в метро
Новости Москвы Происшествия
Протестующие в Ереване хотят прорваться в здание правительства
00:43
Протестующие в Ереване хотят прорваться в здание правительства
В мире Происшествия
Стюардесса рассказала о последствиях секса в самолете и попала на видео
00:42
Стюардесса рассказала о последствиях секса в самолете и попала на видео
Общество
Обиженный экскаваторщик разгромил ковшом машины на трассе
02:04
Обиженный экскаваторщик разгромил ковшом машины на трассе
Происшествия В мире
Рэпер стал российским замминистра экономики
02:33
Рэпер стал российским замминистра экономики
Политика Общество
Гонщик «Формулы-1» слил свое интимное видео в Сеть
02:27
Гонщик «Формулы-1» слил свое интимное видео в Сеть
Происшествия
Россиянин с топором атаковал 12 машин и попал на видео
00:53
Россиянин с топором атаковал 12 машин и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение