"Его же осудили не за то, что он работал журналистом, не за журналистскую деятельность профессиональную, а за период его работы в качестве советника в "Роскосмосе", за ту информацию, которую он передавал, насколько я знаю, сотрудникам одной из европейских спецслужб. За это, а не за работу в "Коммерсанте", откуда он уже ушел", — сказал Путин на встрече с членами СПЧ, отвечая на вопрос о закрытости дела Сафронова.