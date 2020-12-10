Захарова оценила популярность русских песен на Украине 

«Мы обратили внимание на публикацию в блоке украинского офиса американской компании Google — сообщается, что в уходящем году жители Украины, как они могли, вновь слушали преимущественно песни на русском языке. Речь идет о сервисах Youtube, Youtube-music — среди 10 самых популярных композиций только две работы исполнили украинские артисты и творческие коллективы. И те — досада — на русском», — передает ее слова РИА «Новости».
«Это, с точки зрения Киева, мы надеемся, объективные данные? Могут ли в Киеве признать данные американских компаний правдивыми, честными, не передернутыми? Надеюсь, что да. Вряд ли эти компании можно заподозрить в каких-то пророссийских симпатиях», — отметила Захарова.
«Он направлен на тотальную украинизацию общественно-политической жизни страны», — подчеркнула она.