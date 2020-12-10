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Москва

Захарова оценила популярность русских песен на Украине 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Захарова оценила популярность русских песен на Украине
Фото: РИА Новости
Наиболее популярными песнями в 2020 году на Украине стали песни на русском языке, заявила представитель МИД России Мария Захарова, выразив надежду на то, что Киев признает эти данные честными и объективными.

«Мы обратили внимание на публикацию в блоке украинского офиса американской компании Google — сообщается, что в уходящем году жители Украины, как они могли, вновь слушали преимущественно песни на русском языке. Речь идет о сервисах Youtube, Youtube-music — среди 10 самых популярных композиций только две работы исполнили украинские артисты и творческие коллективы. И те — досада — на русском», — передает ее слова РИА «Новости».

«Это, с точки зрения Киева, мы надеемся, объективные данные? Могут ли в Киеве признать данные американских компаний правдивыми, честными, не передернутыми? Надеюсь, что да. Вряд ли эти компании можно заподозрить в каких-то пророссийских симпатиях», — отметила Захарова.

Представитель МИД напомнила, что на Украине с 16 июля 2019 года действует закон о функционировании украинского языка как государственного.

«Он направлен на тотальную украинизацию общественно-политической жизни страны», — подчеркнула она.

Ранее был составлен рейтинг самых популярных российских поп-исполнителей.
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Комментарии
Политика , Мария Захарова , МИД , Google , РИА Новости , Киев
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