Захарова оценила популярность русских песен на Украине 

«Мы обратили внимание на публикацию в блоке украинского офиса американской компании Google — сообщается, что в уходящем году жители Украины, как они могли, вновь слушали преимущественно песни на русском языке. Речь идет о сервисах Youtube, Youtube-music — среди 10 самых популярных композиций только две работы исполнили украинские артисты и творческие коллективы. И те — досада — на русском», — передает ее слова РИА «Новости».