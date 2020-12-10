Путин оценил готовность России к онлайн-образованию

"Страна оказалась готова лучше, чем даже мы сами ожидали, и лучше, чем многие другие государства мира, к переходу онлайн не только в сфере образования, но и по другим направлениям. Хотя этого недостаточно… будем над этим работать, у правительства есть план действий", — сказал Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.