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Москва

Путин оценил готовность России к онлайн-образованию в условиях пандемии 

РИА Новости 41 минуту назад
Путин оценил готовность России к онлайн-образованию
Фото: ТАСС
РФ лучше, чем другие страны, оказалась готова к онлайн-образованию из-за пандемии коронавируса, у правительства есть план действий, заявил президент России Владимир Путин.

"Страна оказалась готова лучше, чем даже мы сами ожидали, и лучше, чем многие другие государства мира, к переходу онлайн не только в сфере образования, но и по другим направлениям. Хотя этого недостаточно… будем над этим работать, у правительства есть план действий", — сказал Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

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Политика , Владимир Путин , Совет по правам человека
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