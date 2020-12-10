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Москва

Путин рассказал о влиянии пандемии на общество 

Москва24 и ещё 8 1 час назад
Путин рассказал о влиянии пандемии на общество
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин рассказал, какой отпечаток пандемия оставила на обществе. По его мнению, данный период стал непростым испытанием, что подтолкнуло людей к переосмыслению принципов социального общения.

"Многие ключевые принципы социального общения пришлось переосмыслить из-за пандемии. Отношение между государством и гражданином также приобрело новое измерение", — сказал глава государства на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

В России за последние сутки выявили 27 927 новых случаев коронавируса. В 5 283 (18,9%) из них заболевание протекало без клинических проявлений.
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Политика , Владимир Путин , Совет по правам человека
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