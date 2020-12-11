Ещё
Далее:
Читайте также:
«Интимные места»: откровенная драма
«Интимные места»: откровенная драма Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва

Путин проведет заседание Госсовета 23 декабря 

РИА Новости и ещё 9 2 часа назад
Путин проведет заседание Госсовета 23 декабря
Фото: РИА Новости
Совместное заседание Госсовета и Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам состоится 23 декабря, подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что заседание Госсовета может пройти 23 или 24 декабря.

"Действительно, такое мероприятие готовится на 23 декабря", — сказал Песков журналистам.

Отвечая на вопрос, планирует ли президент подписать к этому времени указ о новом составе Госсовета и воспользуется ли нормой, позволяющей включить в состав представителей парламентских партий, Песков отметил, что "это будет зависеть от продвижения законопроекта".

"Как он придет на подпись, президент достаточно быстро подпишет", — сказал представитель Кремля.

Видео дня. Дмитрий Губерниев назвал Ольгу Бузову «неудачницей»
Последние новости
Смерть в муках: как на самом деле уходил Джигарханян Смерть в муках: как на самом деле уходил Джигарханян "Могут убить": Малышева перечислила самые опасные комнатные растения "Могут убить": Малышева перечислила самые опасные комнатные растения Врач назвал два препарата, которыми нужно запастись при пандемии Врач назвал два препарата, которыми нужно запастись при пандемии
Политика , Законопроекты , Геннадий Зюганов , Дмитрий Песков , КПРФ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Смертник подорвался у здания ФСБ
00:24
Смертник подорвался у здания ФСБ
Происшествия
Россиянин поджег себя и жену в микроавтобусе
00:12
Россиянин поджег себя и жену в микроавтобусе
Происшествия
Бетононасос устроил массовую аварию во Владивостоке
00:30
Бетононасос устроил массовую аварию во Владивостоке
Происшествия
Гололедный апокалипсис в Киеве попал на видео
00:58
Гололедный апокалипсис в Киеве попал на видео
В мире Происшествия
Жестоко убивший возлюбленную и ребенка армавирец уехал к морю
00:58
Жестоко убивший возлюбленную и ребенка армавирец уехал к морю
Происшествия
В США запустили ракету с секретный спутником
04:04
В США запустили ракету с секретный спутником
Армия Наука и техника
Перевернувшаяся «Газель» с хлебом устроила затор в Москве
00:30
Перевернувшаяся «Газель» с хлебом устроила затор в Москве
Происшествия
Мужчина жестоко расправился с возлюбленной и ее братом
00:43
Мужчина жестоко расправился с возлюбленной и ее братом
Происшествия Криминал
Стрельба в обувной мастерской в Петербурге попала на видео
00:40
Стрельба в обувной мастерской в Петербурге попала на видео
Происшествия
Реакция Эрдогана на парад в Баку попала на видео
01:08
Реакция Эрдогана на парад в Баку попала на видео
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть