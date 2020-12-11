Путин проведет заседание Госсовета 23 декабря 

Совместное заседание Госсовета и Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам состоится 23 декабря, подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что заседание Госсовета может пройти 23 или 24 декабря.

"Действительно, такое мероприятие готовится на 23 декабря", — сказал Песков журналистам.

Отвечая на вопрос, планирует ли президент подписать к этому времени указ о новом составе Госсовета и воспользуется ли нормой, позволяющей включить в состав представителей парламентских партий, Песков отметил, что "это будет зависеть от продвижения законопроекта".