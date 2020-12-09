Кремль высказался о кабинетах-двойниках Путина 

Вчера «Проект» сообщил, что по открытым данным и словам четырех осведомленных собеседников понял, что по меньшей мере с конца лета Путин находится на своей даче «Бочаров ручей» в Сочи, но Кремль это скрывает, чтобы население думало, что Путин находится в своей резиденции в Ново-Огареве. Для этого на Черном море Путину построили копию его подмосковного кабинета.

«Это неправда», — прокомментировал сегодня Песков.

Он назвал публикацию «Проекта» компонентом информационной атаки. Официальный представитель Кремля выразил уверенность, что эта атака не может достигнуть своей цели. Также он обратил внимание на то, что у Путина есть много кабинетов в разных городах, он ими пользуется, и все это видят, потому что президент ежедневно проводит публичные мероприятия,

На днях, как сообщал «Рамблер», Песков назвал полной чушью, информационными вбросами и компиляцией разных слухов публикации средств массовой информации о возникновении у Путина проблем со здоровьем. Он заявил о наличии у этих публикаций целей, о том, что они их не достигают, а в Кремле более или менее знают, кто организовал вбросы, а также то, что слухи продолжат распространяться.