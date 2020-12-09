Ещё
Далее:
Читайте также:
«Тайны Кока-Колы»: что скрывает мировой бренд
«Тайны Кока-Колы»: что скрывает мировой бренд Выясняем ⟶
Выберите регион
Москва

Кремль высказался о кабинетах-двойниках Путина 

Артём Кульша 12 минут назад
Кремль высказался о кабинетах-двойниках Путина
Фото: РИА Новости
У президент России Владимира Путина нет двух идентичных кабинетов в Сочи и Ново-Огареве. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Вчера «Проект» сообщил, что по открытым данным и словам четырех осведомленных собеседников понял, что по меньшей мере с конца лета Путин находится на своей даче «Бочаров ручей» в Сочи, но Кремль это скрывает, чтобы население думало, что Путин находится в своей резиденции в Ново-Огареве. Для этого на Черном море Путину построили копию его подмосковного кабинета.

«Это неправда», — прокомментировал сегодня Песков.

Он назвал публикацию «Проекта» компонентом информационной атаки. Официальный представитель Кремля выразил уверенность, что эта атака не может достигнуть своей цели. Также он обратил внимание на то, что у Путина есть много кабинетов в разных городах, он ими пользуется, и все это видят, потому что президент ежедневно проводит публичные мероприятия,
В кабинете Путина оказалось прохладно
На днях, как сообщал «Рамблер», Песков назвал полной чушью, информационными вбросами и компиляцией разных слухов публикации средств массовой информации о возникновении у Путина проблем со здоровьем. Он заявил о наличии у этих публикаций целей, о том, что они их не достигают, а в Кремле более или менее знают, кто организовал вбросы, а также то, что слухи продолжат распространяться.
Видео дня. Муж Ксении Бородиной рассказал об изменах
Комментарии 4
Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Российский блогер разгромил магазин и попал на видео
00:47
Российский блогер разгромил магазин и попал на видео
Опубликовано видео с места гибели азербайджанских солдат в Карабахе
01:38
Опубликовано видео с места гибели азербайджанских солдат в Карабахе
Происшествия Армия
Пиратская атака на судно с русскоязычным экипажем попала на видео
01:35
Пиратская атака на судно с русскоязычным экипажем попала на видео
Происшествия В мире
Пьяные медсестры в реанимации ростовской больницы попали на видео
02:18
Пьяные медсестры в реанимации ростовской больницы попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео затопленной Венеции из-за ошибки синоптиков
00:57
Опубликовано видео затопленной Венеции из-за ошибки синоптиков
В мире Европа
Пьяный россиянин в аэропорту ударил полицейского и попал на видео
00:55
Пьяный россиянин в аэропорту ударил полицейского и попал на видео
Происшествия
Парни из Таджикистана спасли жителей от пожара под Петербургом
02:34
Парни из Таджикистана спасли жителей от пожара под Петербургом
Происшествия Пожары
Опубликовано видео расистского скандала на матче в Париже
00:18
Опубликовано видео расистского скандала на матче в Париже
В мире
Стюардесса закрыла багажные полки шпагатами и попала на видео
00:16
Стюардесса закрыла багажные полки шпагатами и попала на видео
Общество В мире
Появилось видео свадьбы с больной COVID-19 невестой в Индии
00:28
Появилось видео свадьбы с больной COVID-19 невестой в Индии
В мире Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение