Молдавия отозвала посла в России из-за скандала

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Посла Молдавии России Андрея Негуцу отозвали с должности из-за истории с контрабандой анаболиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на молдавского премьера Иона Кику.

Премьер подчеркнул, что Негуцу покинул должность по инициативе МИД Молдавии.

«Этот стало следствием постыдного события, которое было выявлено несколько дней назад, очевидно, что глава миссии ответственен за случившееся», — сказал Кику.

Как сообщал «Рамблер», 5 декабря автомобиль молдавского посольства в России остановили на молдавско-украинской границе.

Молдавские таможенники заявили, что микроавтобус с дипломатическими номерами незаконно пытался вывезти крупную партию анаболиков из Молдавии.

Премьер-министр страны призвал главу МИД обратить особое внимание на работу дипломатических миссий. По его словам, если дипломаты занимаются контрабандой, это значит, что в работе министерства необходимы изменения.