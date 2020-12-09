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Москва

В МИД указали США на недопустимость ядерной войны 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 55 минут назад
В МИД указали США на недопустимость ядерной войны
Фото: РИА Новости
Москва считает важным подтвердить недопустимость ядерной войны и невозможность одержать в ней победу, заявил замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя соответствующее высказывание спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли.

«На наш взгляд, именно сейчас было бы исключительно важно правильно и со всех точек зрения своевременно подтвердить недопустимость ядерной войны и невозможность одержать в ней победу», — сказал он, передает ТАСС.

Так дипломат прокомментировал заявление спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который выразил мнение, что ни один будущий американский лидер не должен подписывать совместное с Россией заявление о недопустимости ядерной войны.
2 июня президент России Владимир Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания. Новый нормативный акт подтверждает, что политика Москвы в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер, а ядерное оружие рассматривается исключительно как средство сдерживания. Его применение признается крайней мерой. Подчеркивается, что ядерное сдерживание направлено на то, чтобы потенциальный противник знал о неотвратимости возмездия за агрессию против России и ее союзников.
В марте в МИД России констатировали, что в Вашингтоне «решили целенаправленно рассматривать ядерный конфликт в качестве реальной политической опции и создают для этого соответствующий потенциал». Особую озабоченность у Москвы вызывают действия США по увеличению спектра средств малой мощности в ядерном арсенале, включая разработку и развертывание таких боеприпасов для стратегических носителей. «Это явным образом ведет к понижению порога применения ядерного оружия», — подчеркнули в МИД.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему США верят в маленькую победоносную ядерную войну.
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Комментарии 1
Политика , Сергей Рябков , Маршалл Биллингсли , Владимир Путин , МИД , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , Москва , США
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