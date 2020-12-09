Аксенов пригрозил чиновникам

Глава Крыма Сергей Аксенов во время заседания оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса пригрозил чиновникам увольнениями за участие в корпоративах в новогодние праздники.

Аксенов заявил, что невзирая на ранги, замеченные на корпоративах должностные лица, будут уволены без разбирательств. Депутаты за подобные проступки будут исключены из партии.

Аксенов подчеркнул, что должностные лица и депутаты должны являться примером выполнения ограничительных мер, пишет «РИА Новости».