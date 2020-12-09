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Москва

Крымских чиновников будут увольнять за участие в корпоративах 

Русская Планета 58 минут назад
Аксенов пригрозил чиновникам
Фото: Kremlin.ru
Глава Крыма Сергей Аксенов во время заседания оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса пригрозил чиновникам увольнениями за участие в корпоративах в новогодние праздники.
Аксенов заявил, что невзирая на ранги, замеченные на корпоративах должностные лица, будут уволены без разбирательств. Депутаты за подобные проступки будут исключены из партии.
Аксенов подчеркнул, что должностные лица и депутаты должны являться примером выполнения ограничительных мер, пишет «РИА Новости».
Использование цифрового рубля в пилотном варианте может быть опробовано в Крыму в следующем году. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
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Политика , Анатолий Аксаков , Сергей Аксенов , Госдума , РИА Новости , Республика Крым
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