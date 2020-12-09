"На сегодняшний день около 1 000 человек в рамках клинических пострегистрационных исследований вакцину уже получили. Все исследования проходят хорошо, все добровольцы чувствуют себя прекрасно, без каких-либо осложнений, без каких-либо дополнительных лишних ощущений", — сказала она.