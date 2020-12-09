Путин: летопись российской славы никогда не прервется 

Летопись российской славы никогда не прекратится, потому что патриотизм и отвага в характере народа, заявил Президент России Владимир Путин в поздравлении героям Отечества. Телеграмма размещена в среду на сайте Кремля.

В среду, 9 декабря, в России отмечают День героев Отечества. Это праздник для тех, кто удостоен званий Героев Советского Союза, Российской Федерации, кавалеров Орденов Славы и Святого Георгия.

«Мы свято, бережно чтим память обо всех защитниках нашей страны, кто в разные времена, исторические периоды — и в войне 1812-го года, и в сражениях Первой Мировой, и в жесточайших испытаниях Великой Отечественной, — не щадя себя, боролся за независимость Родины, отстаивал право самостоятельно и свободно определять свою судьбу», — говорится в телеграмме.

По словам Путина, их подвигу граждане обязаны жизнью, и об этом не следует забывать. Все поколения объединяет преклонение перед героями, а искреннее стремление быть достойными великой истории России рождает новых героев, считает он.

Президент также заявил, что сегодня страна гордится современниками, которые выполняют свой воинский, человеческий и профессиональный долг, а также решают задачи по укреплению суверенитета и обороноспособности государства.

«Убеждён — летопись российской славы никогда не будет прервана. Потому что патриотизм, отвага, готовность, невзирая на личные риски, в трудную минуту взять ответственность на себя роднят людей самых разных национальностей, профессий, возрастов. Эти качества в крови, в характере нашего народа», — отмечается в телеграмме.

Путин подчеркнул, что каждый героический поступок и человек, который его совершил, оставляют яркий след в истории и человеческой памяти. Они снова и снова доказывают, что стойкость, воля и любовь к стране обладают силой, для которой нет ничего невозможного, заключил глава государства.