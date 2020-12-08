Как заявляет Максим Сурайкин, из-за сложного года, пандемии и кризиса, в этот Новый год россиянам будет тяжело сделать подарок близким. Для решения этих проблем депутат предложил Министерству труда России выплатить безработным, пенсионерам и матерям-одиночкам по три тысячи рублей.

«Всем безработным, пенсионерам, которые почти весь год на самоизоляции, матерям-одиночкам, в этом году государство должно помочь со средствами на новогодние подарки», — сообщает пресс-служба «Коммунистов России»

Из заявления Сурайкина становится ясно, что он очень переживает за обедневших сограждан, так как сетует на то, что «было бы здорово без бюрократии выплатить хотя бы 3 000 тысячи рублей до начала праздников».

Депутат уверен, что это поднимет настроение россиян и никто не останется в конце года без подарка под елкой. Запрос в Минтруда уже отправлен на соглашение, а сам политик добавляет, что бюджету государства это не навредит.