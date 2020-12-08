Путин подписал закон о реформе системы ОМС 

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Президент России Владимир Путин подписал закон о реформе системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Текст нормативного акта опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон предусматривает передачу Федеральному фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) полномочий страховщиков организовывать медицинскую помощь, оказываемую федеральными медицинскими организациями.

В соответствии с документом, нормативы объемов предоставления медпомощи и нормативы финансовых затрат на единицу предоставления такой помощи будут устанавливаться правительством страны.