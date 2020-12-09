Телеканалы заложили три часа на конференцию Путина

Российские каналы закладывают три часа на ежегодную пресс-конференцию Владимира Путина , следует из опубликованных телепрограмм.

Мероприятие начнется в 12:00 мск 17 декабря. Президент выйдет на видеосвязь из своей резиденции в Ново-Огарево.

Журналисты федеральных и зарубежных СМИ будут работать в Центре международной торговли . Представители региональных СМИ смогут участвовать в мероприятии, не выезжая за пределы своего федерального округа.

В этом году в пресс-конференцию включат элементы прямой линии: у граждан есть возможность задать вопросы через приложение "Москва — Путину", оно уже доступно для скачивания.

Большая пресс-конференция проводится ежегодно с 2001 года. Как правило, сначала лидер страны озвучивает основные экономические и социальные показатели, после этого журналисты задают вопросы.

В прошлом году она состоялась 19 декабря и продлилась четыре часа восемнадцать минут, представители СМИ успели задать более 70 вопросов.