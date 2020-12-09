Путин изменил список веществ для создания химоружия

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Президент России Владимир Путин своим указом обозначил вещества, которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль.

Указ главы государства опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации. Этим указом внесены изменения в утвержденный в 2001 году список химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия и которые подпадают под экспортный контроль.

В приложении к указу содержится перечень ряда химических веществ, в том числе фосфороорганических.

В указе отмечается, что он подписан в целях защиты национальных интересов и обеспечения выполнения международных обязательств РФ, вытекающих из Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении от 13 января 1993 года и резолюции Совета Безопасности ООН №1540 от 28 апреля 2004 года.

Указ вступает в силу через три месяца со дня его официального опубликования.