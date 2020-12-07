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Москва

В Кремле оценили принимаемые для борьбы с коронавирусом меры 

RT на русском и ещё 11 33 минуты назад
В Кремле оценили принимаемые для борьбы с COVID–19 меры
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал принимаемые в стране меры для борьбы с распространением коронавируса.

«Нынешнего уровня организации процесса противодействия и обеспечения людей медицинскими услугами достаточно для того, чтобы не вводить каких-либо локдаунов, будь то выключение в сообщении между регионами или выключение экономики», — сказал Песков.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что пандемия вызывает необходимость рассмотреть вопрос об определённых ограничениях на передвижения.
Позднее в Минздраве уточнили, что фраза была вырвана из контекста, ведомство не предлагает вводить допограничения на перемещения по территории страны.
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Политика , Дмитрий Песков , Михаил Мурашко , Минздрав РФ
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