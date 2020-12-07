СМИ сообщили о подготовке нового состава ЦИК 

Все новости на карте

Предварительный список членов нового состава Центральной избирательной комиссии будет подготовлен после 20 декабря.

Лонг-лист нового состава ЦИК РФ будет готов после 20 декабря, — сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Полномочия текущего состава ЦИК истекают 28 марта 2021 года.

Ранее NEWS.ru писал, что директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов попросил главу Центризбиркома Эллу Памфилову оценить целесообразность обязательных партийных праймериз перед президентскими или думскими выборами.

Он считает, что необходимо увеличить вовлечённость граждан в электоральные процессы в стране.