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Москва

СМИ сообщили о подготовке нового состава ЦИК 

News.ru 1 час назад
СМИ сообщили о подготовке нового состава ЦИК
Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU
Предварительный список членов нового состава Центральной избирательной комиссии будет подготовлен после 20 декабря.

Лонг-лист нового состава ЦИК РФ будет готов после 20 декабря, — сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Полномочия текущего состава ЦИК истекают 28 марта 2021 года.
Ранее NEWS.ru писал, что директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов попросил главу Центризбиркома Эллу Памфилову оценить целесообразность обязательных партийных праймериз перед президентскими или думскими выборами.
Он считает, что необходимо увеличить вовлечённость граждан в электоральные процессы в стране.
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Политика , Антон Орлов , Элла Памфилова , Центризбирком России , РИА Новости
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