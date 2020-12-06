Милонов рассказал о зависти Шнурова к Басте 

Депутат Милонов раскритиковал певца Сергея Шнурова и посоветовал ему не завидовать рэперу Басте и следить за однопартиийцами — нарушителями антиковидного режима. Об этом сообщают «Невские новости»

Милонов заявил, что Шнуров — один из активистов «Партии Роста», которая представлена в петербургском ЗакСе. Один из представителей этой партии, Максим Резник "ходит без маски на заседания", и "наплевательски относится к пропаганде масочного режима".

Он подчеркнул, что Шнурову следует сначала разобраться с членами партии, а уже потом критиковать власти города и других исполнителей.

«Шнуров сам во власти. Его депутаты — тоже. Так почему же они ведут себя как сторонние наблюдатели? Пора брать на себя ответственность», — сказал Милонов.

Он также прокомментировал недавний конфликт между Сергеем Шнуровым и Бастой. По его мнению, возможной причиной стала творческая зависть лидера «Ленинграда» к рэперу.