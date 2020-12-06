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Москва

«Ерунда какая»: Путин пошутил над Михельсоном 

Майк Габриелян 27 минут назад
«Ерунда какая»: Путин пошутил над Михельсоном
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин пошутил над ситуацией с двумя пропажами, возникшей на совещании по развитию нефтегазовой отрасли.
Путин провел это совещание 1 декабря в Тобольске. Началось с того, что на мероприятие не успел председатель совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг» Леонид Михельсон, сообщают «Вести».
Путин с удивлением увидел, что кресло по левую руку от него свободно. Сибуровцы пошли срочно разыскивать Михельсона. Тем временем обнаружилась ее одна пропажа: личный оператор президента заявил, что не может найти штатив.

«У нас Михельсона нет, у вас штатива. Подумаешь, ерунда какая. Михельсона найти надо сначала», — засмеялся Путин.

Когда Леонид Михельсон нашелся и занял свое место, Путин снова пошутил: «Даже Михельсона нашли, а вы до сих пор штатив не можете? Хозяина потеряли! Как начинать совещание?»
В итоге штатив нашелся, и совещание благополучно сняли на камеру.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Путин пошутил о своем кресле на совещании с военными.
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Комментарии 41
Политика , Леонид Михельсон , Владимир Путин , Сибур
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