«Оскорбительно и смешно»: в РФ призвали «опускать» США 

Сатановский прокомментировал новость о том, что заявители на американскую грин-карту, родившиеся на Южных Курилах, считаются японцами. Такое правило власти США прописали в правилах розыгрыша, чтобы поддержать союзника — Японию и принизить противника — Россию.

В телеграме Сатановский назвал это «хорошим приколом» и признал, что симметричного ответа ждать не стоит, поскольку переехать из США в Россию не так много желающих, «разве что Сноуден».

Политолог отметил, что американцы исходят из того, что в этом мире им никто не нужен, а они нужны всем.

«Люди хотят жить в Америке, им она и устанавливает правила, по которым те могут туда въехать. Не прикопаешься. Так и прикапываться не надо. Надо опускать. Причём максимально публично, оскорбительно и смешно. По-настоящему смешно, а не как у нас, для нашего внутреннего употребления», — заявил Сатановский.

Он предложил аналогично поступить с самими Штатами и создать карту США, составленную по территориальному «принципу уплаты налогов».

«Для наглядности, на английском. С флагами всех тех стран, у которых они что-то отжали или прикупили. И, разумеется, с примечанием в левом нижнем углу, насчёт того, за что это мы их так», — написал Сатановский.

По его задумке, уроженцы Луизианы должны платить налоги во Франции, Калифорнии и Техаса — в Мексике, Флориды — в Испании, Аляски — в России.

Сатановский упрекнул власти и МИД в излишне мягкой и старомодной реакции на оскорбления страны.

«Они нас опускают как могут, а у нас каждый раз сотрясанием воздуха в формулировках столетней давности отделываются, для чего Мария Захарова в тысяча сто двадцать шестой раз что-нибудь говорит. А что толку с ними, как с нормальными людьми разговаривать, если они ими не являются?»