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Москва

Неминуем ввод российских миротворцев: Пушков о Донбассе 

Майк Габриелян 41 минуту назад
Представитель российской власти объяснил, почему Донбасс — не Карабах. Он остудил горячие головы на Украине прогнозом: в случае нападения Киева на ДНР и ЛНР.
Член Совета Федерации Алексей Пушков проанализировал, что произойдет, если Киев прибегнет к силовому захвату ЛНР и ЛНР.

«Из Киева поступает все больше информации, что там планируют применение Карабахского сценария к Донбассу. Мол, если у Азербайджана получилось, то почему не получится у Украины? Если рассуждать геополитически, то не получится по нескольким причинам», — написал Пушков в телеграме.

Он отметил, что у ДНР и ЛНР есть общая граница с Россией, кроме того, Баку оказывала поддержку Турция.
У Киева подобных «старших братьев» нет, а косвенной поддержки со стороны НАТО окажется явно недостаточно.
Самое главное заключается в том, что конфликт в Нагорном Карабахе завершился вводом российских миротворцев. Пока в Донбассе нет миротворцев РФ, но они могут там появиться, если Украине придёт в голову попытаться поработить ЛНР и ЛНР военным путём.

«В киевских коридорах власти, как мы знаем, немало сторонников непродуманных, импульсивных решений. У них может появиться искушение, если уже не появилось, выбрать военный сценарий. Однако это было бы крупной ошибкой: Донбасс — не Карабах», — заключил сенатор.

Ранее «Рамблер» сообщал, что азербайджанский эксперт ответил на вопрос, захочет ли Киев взять Донбасс силой после Карабаха.
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Политика , Армия , Видео , Алексей Пушков , Совет Федерации , НАТО
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