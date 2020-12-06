Неминуем ввод российских миротворцев: Пушков о Донбассе 

Представитель российской власти объяснил, почему Донбасс — не Карабах. Он остудил горячие головы на Украине прогнозом: в случае нападения Киева на ДНР и ЛНР.

«Из Киева поступает все больше информации, что там планируют применение Карабахского сценария к Донбассу. Мол, если у Азербайджана получилось, то почему не получится у Украины? Если рассуждать геополитически, то не получится по нескольким причинам», — написал Пушков в телеграме.

Он отметил, что у ДНР и ЛНР есть общая граница с Россией, кроме того, Баку оказывала поддержку Турция.

У Киева подобных «старших братьев» нет, а косвенной поддержки со стороны НАТО окажется явно недостаточно.

Самое главное заключается в том, что конфликт в Нагорном Карабахе завершился вводом российских миротворцев. Пока в Донбассе нет миротворцев РФ, но они могут там появиться, если Украине придёт в голову попытаться поработить ЛНР и ЛНР военным путём.

«В киевских коридорах власти, как мы знаем, немало сторонников непродуманных, импульсивных решений. У них может появиться искушение, если уже не появилось, выбрать военный сценарий. Однако это было бы крупной ошибкой: Донбасс — не Карабах», — заключил сенатор.